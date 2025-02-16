وزير جيش الاحتلال: إسرائيل لن توافق على إقامة دولة فلسطينية تهدد وجودها

قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، مساء اليوم الإثنين، إن إسرائيل لن توافق أبدا على إقامة دولة فلسطينية تهدد وجودها.

رئيس وزراء الاحتلال الأسبق يحذر نتنياهو من العودة للحرب في قطاع غزة

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو من العودة إلى الحرب في قطاع غزة، مشددا على أن القضاء على "حماس" غير ممكن.

وقال باراك: "لنفترض أننا استأنفنا الحرب ضد حماس فماذا ستكون النتيجة النهائية؟ لم يبق شيء لم نفعله سيطرنا على جباليا 5 مرات، ولم نستطع القضاء على حماس هناك!".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال نتنياهو في بيان عقب مصادقة الحكومة على تعيين إيال زامير رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي: "أرجو أن نحقّق خلال ولايته -وربما في المستقبل القريب أيضا- كل الإنجازات العظيمة، التي ستغيّر ليس وضع إسرائيل فحسب، بل وجه الشرق الأوسط بأكمله أيضا".

المجلس الأمني يجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الأمني يجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



اقتراح دونالد ترامب بشأن قطاع غزة

وزعم المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن اقتراح الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة هدفه ألا يتعرض السكان هناك للأذى.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قال ويتكوف: "لا نريد أن يتعرض سكان غزة للأذى عند عودتهم لمناطقهم لأنها غير آمنة، ومن هنا جاء اقتراح ترامب".

وأضاف المبعوث الأمريكي أن "اتفاق وقف إطلاق النار (بين الاحتلال وحركة حماس) صامد ونحن نناقش حاليا سبل المضي قدما في المرحلة المقبلة وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وتابع: "المرحلة الثانية من الاتفاق أكثر تعقيدا لكن اتصالاتي مع المسؤولين في المنطقة بناءة".

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