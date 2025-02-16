أخبار الفن اليوم: اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025.. جمال سليمان يشيد بجولة أحمد الشرع بالمحافظات السورية.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "شباب امرأة"

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الاحداث الهامة، وكان أهمها كالتالي:

يخوض الفنان رامز جلال السباق الرمضاني القادم بأحد برامج المقالب الذى استقر على اسم نهائي له، والذي يحمل اسم “رامز إيلون مصر”.



وكان نشطاء السوشيال ميديا تداولوا معلومات بأن برنامج رامز جلال سوف يحمل اسم “رامز قصر الموت” وهو الاسم الأكثر انتشارًا بين وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن تشارك النجمة نوال الزغبي في البرنامج.

أشاد الفنان جمال سليمان بجولة الرئيس السوري أحمد الشرع ببعض المحافظات السورية.

و كتب سليمان منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، قال فيه: “ جولة الرئيس الشرع في المحافظات السوريه خطوة كبيرة إلى الأمام وخاصة زيارته إلى اللاذقية لأنها تنزع فتيل لغم الطائفية الذي تركه النظام البائد بين السوريين.”

احتفل الفنان هاني رمزي بخطوبة ابنه الأكبر “شادي”، على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني.



ونشر هاني صور تجمعه بالعروسين وبعض أفراد العائلة، وعلق قائلا: “الحمد لله إمبارح كانت خطوبة ابنى وحبيب قلبي شادى على عروسته ميرنا ربنا يسعدهم يارب ويتمم لهم على خير”.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “شباب امرأة"، البوستر الرسمي للعمل الذي يعرض في شهر رمضان المقبل، عبر قناة النهار وعدد من المنصات الإلكترونية.

أعلنت إدارة أعمال المغنية العالمية، شاكيرا، في بيان رسمي، إنها ترقد حاليًا في المستشفى. بسبب آلام في البطن.



وأوضح البيان، الخاص بشاكيرا، أنه تم تأجيل حفلها، الذي كان مقررًا إقامته الليلة في بيرو، إلى موعد لاحق.

طرحت المطربة مي فاروق أحدث أغنياتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب، وهي أغنية كان نفسي أقابلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب.

حرص الفنان شريف باهر على تهنئة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، على قدوم حفيدته الأولى “غالية”، حيث علق باهر قائلا “ الف مليون مبروك ياجدو.. الولاد كبروك”، كما تلقي مصطفى كامل العديد من التهاني والمباركات من أصدقائه ومتابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

انتهت وحدة المونتاج الخاصة بمسلسل عايشة الدور الذي تقوم ببطولته الفنان دنيا سمير غانم من مونتاج الـ5 حلقات الأولى من العمل، ليتم تسليمهم للقناة الناقلة خلال سباق رمضان 2025.





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