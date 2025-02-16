الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، طرح البوستر الرسمي لـ "شباب امرأة"

شباب امرأة
شباب امرأة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “شباب امرأة"، البوستر الرسمي للعمل الذي يعرض في شهر رمضان المقبل، عبر قناة النهار وعدد من المنصات الإلكترونية.

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني القادم بمسلسل شباب امرأة الذي تلعب خلاله شخصية الفنان تحية كاريوكا التي قدمتها في عمل سينمائي يحمل نفس الاسم.

وتواصل التصوير داخل الحي الشعبي القديم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وتجمعها المشاهد بالفنان يوسف عمر الذي يلعب شخصية الفنان الراحل شكري سرحان.

مسلسل شباب امرأة يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان احمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب،  من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

 

مسلسل شباب امرأة

وفيلم "شباب امرأة" أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

 

ودارت أحداث فيلم شباب امرأة  حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وتتوالى الأحداث. 

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شباب امرأة غادة عبد الرازق عمل مسلسل شباب امرأة

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