السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تسريبات عن اسم وضيوف برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025

رامز جلال نوال الزغبي
رامز جلال نوال الزغبي

يواصل الفنان رامز جلال تصوير حلقات برنامج المقالب الجديد المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم، وتصدر اسمه محركات البحث في الساعات الأخيرة خاصة أن الجميع ينتظر معرفة فكرة البرنامج وتفاصيل المقلب الذى سيقدمه هذا العام.
 

وتداول نشطاء السوشيال ميديا أن برنامج رامز جلال سوف يحمل اسم “رامز قصر الموت” وهو الاسم الأكثر انتشارًا بين وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المفترض أن تشارك النجمة نوال الزغبي في البرنامج.
 

وكشفت تسريبات لضيوف البرنامج بينهم  محمد رمضان، إمام عاشور، الشناوي، مروان عطية، وسام أبو علي،  بالإضافة إلى مفاجأة كبرى حيث يستضيف رامز المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وتأتى مشاركة نوال الزغبي في البرنامج، بحيث تستضيف الضيوف كأنها هي مقدمة البرنامج، ويظهر رامز جلال في اللوك الجديد له خلال حلقة البرنامج ويبدأ المقلب الذى سيقدمه.
 
برنامج رامز جلال في رمضان 2024 

شارك الفنان رامز جلال، في رمضان 2024 ببرنامج «رامز جاب من الآخر» واستضاف خلال البرنامج عددًا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

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