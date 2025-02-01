السبت 01 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مي فاروق تطرح أغنية جديدة بعنوان "ميزني"

مي فاروق
مي فاروق

طرحت المطربة مي فاروق أغنية جديدة بعنوان “ميزني” وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وتريات سعيد كمال، وميكس وماستر أمير محروس.

وكشفت مي على صفحاتها الخاصة، عبر السوشيال ميديا عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد، وهو بعنوان "تاريخي"، ونشرت صورة الـ cover، وأوضحت أنه سيضم 9 أغنيات، كما شارك أيضا الشاعر تامر حسين، والملحن مدين، بنشر صورة الـ cover على صفحاتهم الخاصة أيضا، تفاعلا معهما حيث أنهما من المشاركين في أغنياته.

زواج مي فاروق

جدير بالذكر أن الفنانة مي فاروق احتفلت مؤخرًا بزفافها على الفنان محمد العمروسي، وقدمت أغنية بحفل الزفاف تحمل عنوان “زغراتولنا”، والتي حققت انتشارًا واسعا فور طرحها.

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