الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

هاني رمزي يحتفل بخطوبة ابنه شادي

هاني رمزي
هاني رمزي

احتفل الفنان هاني رمزي بخطوبة ابنه الأكبر “شادي”، على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني.

ونشر هاني صور تجمعه بالعروسين وبعض أفراد العائلة، وعلق قائلا: “الحمد لله إمبارح كانت خطوبة ابنى وحبيب قلبي شادى على عروسته ميرنا ربنا يسعدهم يارب ويتمم لهم على خير”.

 

ويواصل الفنان هاني رمزي حاليًا تصوير مشاهد مسلسله الجديد الذي يحمل اسم " بدون مقابل"، الذي من المفترض أن يعرض خلال الفترة المقبلة.


 

وأضاف هاني رمزي في تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه انتهى من 90% من مشاهد المسلسل، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج ليكون جاهزًا للعرض.

مسلسل بدون مقابل

وأوضح أن دوره في المسلسل سيكون مفاجأة للجمهور، خاصة أنه لا يقدم دورًا كوميديًا مثلما اعتاد عليه الجمهور، حيث أن أحداث المسلسل درامية اجتماعية وتتناول بعض الموضوع الإجتماعية الهامة، التي لا يريد أن يتحدث عن تفاصيلها الآن.

 

وتابع رمزي أنه يتمنى عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل، خاصة أن المنافسة الرمضانية يكون لها مذاق خاص، كما أنه يكون هناك اهتمام أكبر من الجمهور بالدراما التليفزوينة خلال هذا الموسم الرمضاني.

 

أبطال مسلسل "بدون مقابل"

ويتعاون هاني رمزي في مسلسله الجديد مع كل من: نسرين طافش، وفاء عامر، محمد أبو داود، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، خالد سليم، وهو تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

 

 

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