الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مبروك ياجدو، شريف باهر يهنئ مصطفى كامل على قدوم حفيدته الأولى

مصطفى كامل
مصطفى كامل

حرص الفنان شريف باهر على تهنئة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، على قدوم حفيدته الأولى “غالية”، حيث علق باهر قائلا “ الف مليون مبروك ياجدو.. الولاد كبروك”، كما تلقي مصطفى كامل العديد من التهاني والمباركات من أصدقائه ومتابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

وكان قد أعلن الفنان مصطفى كامل عن قدوم حفيدته الاولى، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قال فيه: “اللهم لك الحمد كل الحمد ولك الشكر، كل الشكر فروحة ويوسف كبروني رزقنا الله بأول حفيدة غالية يوسف حكيم.”

 

زفاف ابنة مصطفى كامل 

وكان الفنان مصطفى كامل احتفل بزفاف ابنته فرح في شهر مايو الماضي، حيث أقيم حفلاَ ضخم بأحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة، وحضره نخبة من النجوم، من بينهم الفنان محمد منير وتامر حسني وحمادة هلال ومحمد محيي

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مصطفي كامل شريف باهر ابنة مصطفى كامل

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