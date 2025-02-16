الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

رامز إيلون مصر
رامز إيلون مصر

يخوض الفنان رامز جلال السباق الرمضاني القادم بأحد برامج المقالب الذى استقر على اسم نهائي له، والذي يحمل اسم “رامز إيلون مصر”.  

وكان نشطاء السوشيال ميديا تداولوا معلومات بأن برنامج رامز جلال سوف يحمل اسم “رامز قصر الموت” وهو الاسم الأكثر انتشارًا بين وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن تشارك النجمة نوال الزغبي في البرنامج.

وكشفت تسريبات لضيوف البرنامج بينهم: محمد رمضان، إمام عاشور، محمد الشناوي، مروان عطية، وسام أبو علي، وأحمد العوضي بالإضافة إلى مفاجأة كبرى حيث يستضيف رامز المدير الفني السويسري للنادي الأهلي مارسيل كولر.

وتأتى مشاركة نوال الزغبي في البرنامج، بحيث تستضيف الضيوف كأنها هي مقدمة البرنامج، ويظهر رامز جلال في اللوك الجديد له خلال حلقة البرنامج ويبدأ المقلب الذي يقدمه.

برنامج رامز جلال في رمضان 2024 

وشارك الفنان رامز جلال، في رمضان 2024 ببرنامج «رامز جاب من الآخر» واستضاف خلال البرنامج عددًا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبد الناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

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