جمال سليمان يشيد بجولة أحمد الشرع بالمحافظات السورية

أشاد الفنان جمال سليمان بجولة الرئيس السوري أحمد الشرع ببعض المحافظات السورية.

و كتب سليمان منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، قال فيه: “ جولة الرئيس الشرع في المحافظات السوريه خطوة كبيرة إلى الأمام وخاصة زيارته إلى اللاذقية لأنها تنزع فتيل لغم الطائفية الذي تركه النظام البائد بين السوريين.”

وأضاف سليمان: “ كلام الشرع في لقائه مع المجتمع الحلبي هو ما نحتاجه اليوم وخاصة عندما قال دعونا نترك الماضي وراءنا ونتطلع نحو المستقبل.”

مسلسل أهل الخطايا

من جانب آخر يشارك الفنان جمال سليمان في بطولة مسلسل يحمل اسم “أهل الخطايا”، والذي سوف يعرض في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته الفنان محمد ثروت وسوسن بدر ومن تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي وإخراج رؤف عبد العزيز

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