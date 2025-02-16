الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، مونتاج 5 حلقات من مسلسل عايشة الدور لدنيا سمير غانم

عايشة الدور
عايشة الدور

انتهت وحدة المونتاج الخاصة بمسلسل عايشة الدور الذي تقوم ببطولته الفنان دنيا سمير غانم من مونتاج الـ5 حلقات الأولى من العمل، ليتم تسليمهم للقناة الناقلة خلال سباق رمضان 2025.

 

 

مسلسلات رمضان 2025، كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن القناة الناقلة لمسلسل "عايشة الدور" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

القناة الناقلة لمسلسل عايشة الدور 

 ويعرض مسلسل عايشة الدور في رمضان المقبل عبر قناة on، حيث كشفت القناة البرومو التشويقي للعمل المكون من 15 حلقة. 

 

youtube

 

مسلسل عايشة الدور 

ومسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

أبطال مسلسل عايشة الدور

 ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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