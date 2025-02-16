الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مي فاروق تطرح أغنية جديدة في عيد الحب، وهكذا احتفل زوجها بهذا اليوم

مي فاروق ومحمد العمروسي،
مي فاروق ومحمد العمروسي، فيتو

طرحت المطربة مي فاروق أحدث أغنياتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب، وهي أغنية كان نفسي أقابلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب.

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 وفي أجواء الاحتفال بعيد الحب، عبّر زوجها الفنان محمد العمروسي عن حبه لها بطريقة رومانسية، حيث نشر عبر حسابه على فيس بوك أغنيتها الجديدة “كان نفسي أقابلك”، وعلّق قائلًا: ” Happy Valentin day”، ولقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

 

أغنية كان نفسي أقابلك 

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.

وتقول كلمات أغنية "كان نفسي أقابلك": 

كان نفسى أقابلك ياحبيبى من زمان
ياخسارة ضاع من عمرى قبلك قد ايه !

وريتنى فرق الدنيا نسيتنى اللى كان
وجيت ف وقت أنا كُنت ح انسى الحُب فيه

انت عارف يا حبيبي 

قبل مِنك ياحبيبى
فاتنى ايه فاتنى ايه

أنا فاتنى دُنيا عِشقتها
حياتى جيت لونتها
بالفرحة دى بالفرحة دى

فى حاجات بتتأجلنا واهو ده النصيب
علشان فى خير مِتشالنا ومانعرفوش

فينا اللى فارِق  واللى كان لازم يسيب
علشان نقابل حُب لسه ماعيشناهوش

ألبوم مي فاروق الجديد 

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها"تاريخى"  وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، وأغنيتها الثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، وأغنيتها الثالثة "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وتريات سعيد كمال، وميكس وماستر أمير محروس.

زواج مي فاروق ومحمد العمروسي 

جدير بالذكر أن الفنانة مي فاروق احتفلت مؤخرًا بزفافها على الفنان محمد العمروسي، وقدمت أغنية بحفل الزفاف تحمل عنوان “زغراتولنا”، والتي حققت انتشارًا واسعا فور طرحها.

مي فاروق تتذكر والدها الراحل 

وكانت المطربة مي فاروق قد تذكرت والدها الراحل مؤخرا في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حيث كتبت مي في منشورها المؤثر: “ سنتين عدوا يابابا وإحساسي المؤكد انك موجود معايا مش بيفارقني أبدا وحشتني ونفسي اشوفك بس من ساعة ما سيبتني وانا حساك جنبي ومعايا في كل حاجه بفتكرك دايما بطريقتك اللي بقت طريقتي وصوتك اللي سبتهولي وخفة دمك وضحكك بس مفتقداك برضو لحد دلوقتي مش مقتنعه انك سايبني من سنتين بحالهم مش حسه انك سبتني اصلا”

وتابعت" دعاك ورضاك عني قعدلي يا بابا في كل حاجة وهيفضل مكمل معايا ضحكتك دي هي اللي في عيني طول الوقت"، واختتمت منشورها قائلة “في الجنة ونعيمها يارب تتنعم انت وماما رغم فقدي اللي مش هيتعوض لكن عند ربنا أجمل وأحلي  رحمة الله عليك يا أعظم أب”.

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مى فاروق الفنانة مي فاروق محمد العمروسي عيد الحب عيد الحب 2025
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