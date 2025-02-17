قتلها وقفز فى المياه، قصة ليزا ضحية عيد الحب فى بريطانيا

قتلت امرأة بريطانية بالرصاص خارج إحدى الحانات في يوم عيد الحب، وهي أم لطفلين، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه الشرطة عن مشتبه به فى الجريمة.

مقتل بريطانية بالرصاص فى عيد الحب

وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توفيت الضحية، التي تُدعى بام ليزا، وكانت في الأربعينيات من عمرها، متأثرة بجراحها بعد هجوم خارج حانة في قرية نوكهولت، بالقرب من سيفينواكس في كينت، الجمعة الماضية.

و اليوم قام مواطنون بوضع الزهور في مكان الحادث، وتحدث شهود عيان عن صدمتهم من المأساة، وأخبروا الصحيفة، أن الضحية لديها طفلين.

صراخ ورعب أمام حانة بريطانية فى عيد الحب

ووصفت صاحبة الحانة ميشيل توماس، حالة الرعب الذي حدث عندما حدث ذلك، قائلة إنها تعرضت لانفجارين قويين بدوا مثل الألعاب النارية، بينما بدأ الزبائن"بالصراخ والصراخ والبكاء".

وكشفت شرطة كينت أيضًا أن المشتبه به في حادث إطلاق النار المميت، الذي وقع حوالي الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة، وقفز بعدها فى المياه عند معبر دارتفورد وعثرت عليه الشرطة.

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