الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

قتلها وقفز فى المياه، قصة ليزا ضحية عيد الحب فى بريطانيا

جريمة فى بريطانيا،
جريمة فى بريطانيا، فيتو

قتلت امرأة بريطانية بالرصاص خارج إحدى الحانات في يوم عيد الحب، وهي أم لطفلين، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه الشرطة عن مشتبه به فى الجريمة.

مقتل بريطانية بالرصاص فى عيد الحب 

وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توفيت الضحية، التي تُدعى بام ليزا، وكانت في الأربعينيات من عمرها، متأثرة بجراحها بعد هجوم خارج حانة في قرية نوكهولت، بالقرب من سيفينواكس في كينت، الجمعة الماضية.

 

و اليوم قام مواطنون بوضع الزهور في مكان الحادث، وتحدث شهود عيان عن صدمتهم من المأساة، وأخبروا الصحيفة، أن الضحية لديها طفلين.

صراخ ورعب أمام حانة بريطانية فى عيد الحب

ووصفت صاحبة الحانة ميشيل توماس، حالة الرعب الذي حدث عندما حدث ذلك، قائلة إنها تعرضت لانفجارين قويين بدوا مثل الألعاب النارية، بينما بدأ الزبائن"بالصراخ والصراخ والبكاء".

 

وكشفت شرطة كينت أيضًا أن المشتبه به في حادث إطلاق النار المميت، الذي وقع حوالي الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة، وقفز بعدها فى المياه عند معبر دارتفورد وعثرت عليه الشرطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيد الحب بام ليزا قرية نوكهولت الزهور ميشيل توماس الالعاب النارية

مواد متعلقة

درة تتصدر التريند في عيد الحب، والسر في إطلالتها ورومانسيتها

رسالة مثيرة من مايا دياب في عيد الحب: قلبي قفلتو

الأكثر قراءة

غاضب من بيسيرو، الغندور يكشف: لاعب الزمالك غادر مباراة بتروجت وأغلق هاتفه

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

السلطات الكويتية تضبط تشكيلا عصابيا خطيرا يضم مصريين

خيام وممر واحتلال 3 كيلومتر فى سيناء، تفاصيل مخطط التهجير المرسوم منذ 2023

اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية في قرية العفادرة بأسيوط

محامي سفاح المعمورة يفجر مفاجأة: المتهم استأجر شققا خارج الإسكندرية

مفاجآت جديدة عن ضحية سفاح الإسكندرية الثالثة (فيديو)

اليوم، الحكم على المخرج محمد سامي بتهمة سب وقذف عفاف شعيب

منوعات

المزيد

قتلها وقفز فى المياه، قصة ليزا ضحية عيد الحب فى بريطانيا

الكويت تستضيف مسابقة أجمل قطة فى منطقة الشرق الأوسط

رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 17 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

المزيد
الجريدة الرسمية