الجمعة 14 فبراير 2025
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الأمير وليام وكيت ميدلتون ينشران صورة بمناسبة عيد الحب

صورة الأمير وليام
صورة الأمير وليام وكيت ميدلتون

نشر الأمير وليام منشورًا لزوجته كيت ميدلتون بمناسبة عيد الحب، معبرًا عن التحديات التي مرا بها خلال "العام الأصعب" في حياتهما.

صورة الأمير وليام وكيت ميدلتون

وعلى حسابه الرسمي على "إنستجرام"، نشر الأمير وليام صورة لهما وهما يجلسان على جذع شجرة محاطين بالغابات، حيث تظهر كيت مبتسمة بينما يقبّل وليام خدها، وأرفق المنشور بقلب أحمر. 

وتم التقاط الصورة من فيديو نشر العام الماضي، والذي تضمن لحظة مهمة عندما أنهت كيت علاجها الكيميائي؛ ما يبرز الصعوبات الصحية التي مرّا بها.

وقد أعرب المعجبون عن إعجابهم بالمنشور، مشيدين به باعتباره تعبيرًا عن "الحب الحقيقي الأبدي". 

وفي تصريحات سابقة، تحدث الأمير وليام بصراحة عن فخره الكبير بزوجته خلال معركتها مع السرطان، ووصف العام الماضي بأنه كان "مروعًا" وأنه ربما كان "أصعب عام في حياته". 

وفي عيد ميلادها، وجه وليام رسالة مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد فيها بزوجته كيت ميدلتون كـ"زوجة وأم لا تصدق"، مؤكدًا مدى القوة التي أظهرتها في مواجهة تحدياتها الصحية.

ومن المتوقع أن تستأنف الأميرة كيت تدريجيًا واجباتها العامة هذا العام، مع احتمال القيام بزيارة خارجية مع زوجها الأمير وليام، الذي ألمح إلى هذا الأمر خلال جولته في كيب تاون في الخريف الماضي.

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الأمير وليام كيت ميدلتون عيد الحب انستجرام

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