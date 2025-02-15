السبت 15 فبراير 2025
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رسالة وردية وقلوب حمراء، ترامب "يهدد" في عيد الحب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

نشر البيت الأبيض رسالة تحمل تهديدا لمن يفكرون في الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، لكنه ربطها بشكل غير مباشر بعيد الحب الذي يوافق يوم 14 فبراير.

وجاء في الرسالة التي نشرت على حسابات البيت الأبيض الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة: "الورود حمراء وزهرات البنفسج زرقاء. تعالى إلى هنا (الولايات المتحدة) بشكل غير قانوني وسوف نرحّلك".

واكتست الرسالة باللون الوردي مع قلوب حمراء، تناغما فيما يبدو مع عيد الحب.

لكن اللافت للنظر أكثر في الرسالة، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوكالة المكلفة الإشراف على الحدود الأميركية توم هومان، مما يعطي إيحاء بأن التهديد صادر عنهما.

ويشن ترامب حملة عنيفة على المهاجرين غير النظاميين الذين يصفهم بـ"المجرمين" ويتبع معهم سياسة الترحيل، كما أعلن أنه سيرسل قوات عسكرية إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لتعزيز الأمن.

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البيت الأبيض الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة عيد الحب حسابات البيت الأبيض الورود حمراء
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