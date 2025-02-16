صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

جذب رجل صيني يبلغ من العمر 38 عامًا، يدعى سان غوو شان، الانتباه بشكل كبير بسبب طريقته الفريدة في تسلق الجبال باستخدام يديه فقط.

تسلق الجبال باستخدام اليد

وبحسب صحيفة "أوديتي سنترال" بدأ غوو ممارسة تسلق الأيدي في مايو 2023، وفي العام نفسه، وضع لنفسه تحديًا طموحًا: تسلق 50 من أشهر جبال الصين بحلول ربيع 2025.

وكان هدف غوو تعزيز الصحة واللياقة البدنية، وهو أمر أدرك أهميته خلال جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تكريم المناظر الطبيعية الجبلية في الصين بطريقة فريدة.

وحظي تحدي غوو بشعبية كبيرة في نوفمبر 2024، بعد أن انتشر مقطع فيديو له وهو يتسلق جبل هايبات، أعلى قمة في جبل وودانغ (1,612 مترًا)، باستخدام يديه فقط.

وعبر المتسلق الصينى، عن رغبته في إلهام الآخرين قائلاً "كل صيني في قلبه حلم بالفنون القتالية"، وأكد أن طريقته الفريدة في التسلق ستساعده في تحقيق هدفه بإتمام 50 جبلًا شهيرًا بحلول الربيع.

تسلق 50 جبلًا بحلول ربيع 2025

وفي ديسمبر 2024، تحدى سان أحد أصعب تسلقاته، حيث تسلق 999 درجة في جبل تيانمن في مدينة تشانغجياجيه، بمقاطعة هونان، في وضعية الوقوف على يديه.

واستغرق التسلق خمس ساعات وكان تحديًا خاصًا، إذ تسبب في سقوطه نحو 100 مرة. ورغم الصعوبات، نجح سان في الوصول إلى القمة واعتبرها جبله الـ34 في تحديه.

ويهدف غوو حاليا إلى إتمام تحديه بتسلق 50 جبلًا بحلول ربيع 2025، وبعد ذلك يخطط للتقدم بطلب للحصول على رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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