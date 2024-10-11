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مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

بقايا متسلق جبال
بقايا متسلق جبال إنجليزي في إيفرست، فيتو

يتعبر جبل إيفرست من أعلى الجبال وأكثرها صعوبة على سطح كوكب الأرض، ومنذ سنوات عديدة يتسابق المغامرون ومحبي رياضة تسلق الجبال القدوم إلى إيفرست والتسلق إلى قمته.

العثور على بقايا جثة لمتسلق إنجليزي في جبل إيفرست 

ولكن هناك الكثير من المتسلقين ماتو أثناء محاولة صعود قمة جبل إيفرست، ونشر مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" تقرير أكد أنه تم العثور على أشياء وبقايا جثة قد تكون لمتسلق الجبال الإنجليزي أندرو إيرفين الذي فقد في جبل إيفرست قبل 100 عام.

وجاء في تقرير مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" أن الاكتشاف الذي توصل إليه فريق ناشيونال جيوغرافيك بعد 100 عام من اختفاء متسلق الجبال قد يضيف أدلة جديدة إلى واحدة من أعظم ألغاز المغامرات على الإطلاق.

وأضاف التقرير:"في سبتمبر الماضي، وتحت المنحدر الشمالي لجبل إيفرست على نهر رونغبوك الجليدي، اكتشف أعضاء فريق ناشيونال جيوغرافيك حذاء يحتوي على بقايا بشرية وجوربا عليه الأحرف الأولى من اسم أندرو إيرفين".

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