تركت المرشد يموت لتحطم الرقم القياسي لتسلق الجبال (فيديو)

بيدين ملطختين بالدم، وبروح غير رياضية، حطمت كريستين هاريلا الرقم القياسي لتسلق الجبال.. وبينما دافعت كريستين هاريلا، صاحبة الرقم القياسي العالمي لأسرع عملية تسلق لقمم العالم الـ14 فوق ارتفاع 8000 متر، عن نفسها، إلا أن الانتقادات اتهمتها بتجاوز مرشد جبلي يحتضر عند تسلقها قمة "جبل كي 2" في باكستان.

تسلقت النرويجية، مع دليلها النيبالي تنجين شيربا، هذه القمم الـ14 في ثلاثة أشهر ويوم واحد (92 يومًا)، منتزعة في 27 يوليو الرقم القياسي العالمي الذي كان يحمله سابقًا النيبالي البريطاني نيرمال بورجا.

Advertisements

إنجاز مشوه

إلا أن هذا الإنجاز شوّهه جدل يشتعل منذ أيام، إذ أظهرت لقطات مسجلة بواسطة طائرة مسيّرة نشرها متسلقون آخرون، هاريلا وفريقها يمرون بجانب محمد حسن، وهو من فريق آخر توفي بعد فترة وجيزة، وقد بدا في اللقطات بوضوح بأنه ينازع، فيما واصلت المتسلقة النرويجية صعودها إلى ثاني أعلى قمة في العالم لتحطيم الرقم القياسي.

تم تسجيل هذه اللقطات في موقع يسمى "بوتلنك في كي 2" (K2's Bottleneck)، وهو رواق ضيق وخطير للغاية يضم كتلًا من حقل جليدي على بعد 400 متر فقط من القمة.

ووفقا لسكرتير نادي المتسلقين كرار حيدري، فإن حوالي 100 متسلق بلغوا قمة كي 2 في ذلك اليوم.

تصاريح التسلق

من جانبها، أعلنت سلطات السياحة الباكستانية في ولاية جلجت بالتستان، التي تصدر تصاريح التسلق، الجمعة أنها فتحت تحقيقًا في الوفاة.

المرشد حسن، فيتو

وسجل أحد المستخدمين على إنستجرام: "لن يتذكر أحد نجاحك الرياضي، بل سيحفظون انعدام الإنسانية لديكِ".

وواجه آخر هاريلا بالقول: "يداك ملطختان بدم الشيربا" (المرشد الجبلي).

كما تعرضت كريستين هاريلا أيضًا لانتقادات بسبب احتفالها بصعودها إلى القمة بعد عودتها إلى معسكر القاعدة على سفح الجبل.

تهديدات بالقتل

ودفاعا عن نفسها، كتبت الرياضية البالغة 37 عامًا على إنستجرام: "فعلتُ كل شيء من أجله (محمد حسن)"، مستنكرة "التهديدات بالقتل" التي تلقتها منذ وقوع الحادث.

وقالت إنها أمضت "ساعة ونصف الساعة" مع مصورها جابرييل وشخصين آخرين من بينهم "صديق حسن"، في محاولة إعادته بعد سقوطه.

ولم يتم تحديد موقع وجود فريق الشيربا، لكن النرويجية قالت إن متسلقي جبال كثر كانوا "خلفهم".

وواصلت متسلقة الجبال طريقها، بعد تحذير من انهيار جليدي أرسله فريقها.

وأكدت أن مصورها جابرييل مكث مع حسن، وكان يشاركه الأكسجين والماء الساخن. وبعد ساعة أخرى، قرر المصور المغادرة لأنه كان بحاجة إلى "مزيد من الأكسجين حفاظًا على سلامته".

كريستين، فيتو

وبعد نزولهم وجدوا أن محمد حسن البالغ 27 عامًا، قد مات.

ولم يتمكن فريقها، المكون من أربعة أشخاص، من إنزال الجثة بأمان، لأن الأمر كان سيتطلب ستة أشخاص على الأقل للقيام بذلك، وفق المتسلقة النرويجية التي أشارت إلى أن المرشد الجبلي المتوفى لم يكن مجهزًا بشكل صحيح.

وفاة مأساوية

وأضافت أن وفاته "مأساوية حقًا.. وأشعر بألم كبير للعائلة"، لكننا "بذلنا قصارى جهدنا، ولا سيما جابرييل".

من جانبهم، دافع العديد من المستخدمين عن هاريلا، مشيرين إلى المخاطر التي يتعرض لها المتسلقون خلال عمليات تسلق مماثلة. فيما تساءل آخرون عن سبب عدم تجهيز الشيربا بالشكل المناسب، إذ استنكر أحد مستخدمي الإنترنت المعاملة غير المتكافئة بين متسلقي الجبال الغربيين والشيربا، قائلًا: "حياة السكان المحليين رخيصة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.