الشعراوي يوضح مدى أحقية المرأة في المهر من القرآن الكريم (فيديو)

أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره حول سورة القصص، مدى أحقية المرأة في المهر، مبينا ذلك بدليل من القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى مع شعيب وابنته.

سورة القصص الآية 28

قال تعالى: «قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ».

سورة القصص الآية 28

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 28 من سورة القصص

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: أي: أنا بالخيار، أقضي ثمانية، أم عشرة {فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ والله على مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [القصص: 28]، وقد أخذ العلماء حُكْمًا جديدًا من هذه الآية، وهو أن المطلوب عند عقد الزواج تسمية المهر، ولا يشترط قبضه عند العقد، فلَك أنْ تُؤجله كله وتجعله مُؤخّرًا، أو تُؤجل بعضه، وتدفع بعضه.

أحقية المرأة في المهر

وتابع الشيخ الشعراوي: والمهر ثمن بُضْع المرأة، بحيث إذا ماتت ذهب إلى تركتها، وإذا مات الزوج يُؤخَذ من تركته، بدليل أن شعيبًا عليه السلام استأجر موسى ثماني أو عشر سنين، وجعلها مهرًا لابنته، ونلحظ أن السياق هنا لم يذكر شيئًا عن الطعام، مع أن موسى عليه السلام كان جائعًا ودعا ربه: {رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} [القصص: 24].

وأتم الشعراوي: لكن يروي أهل السير أن شعيبًا عليه السلام قدّم لـموسى طعامًا، وطلب منه أن يأكل، فقال: أستغفر الله، يعني: أنْ آكل من طعام، كأنه مقابل ما سقى للبنتين الغنم؛ لذلك قال: إنَّا أهل بيت لا نبيع عمل الآخرة بملء الأرض ذهبًا، فقال شعيب: كُلْ، فإنَّا أهل بيت نطعم الطعام ونقري الضيف، قال: الآن نأكل.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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