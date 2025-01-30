لماذا وصف النبي موسى نفسه بالضلال؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تناول الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة الشعراء، اعتراف نبي الله موسى بأنه قتل نفسا، موضحا معنى الضلال في الآية الكريمة.



سورة الشعراء الآية 20

قال تعالى: «قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ».

سورة الشعراء الآية 20

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة الشعراء



قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: يقول موسى عليه السلام: أنا لا أنكر أنني قتلتُ، لكنني قتلتُ وأنا من الضالين، يعني: الجاهلين بما يترتب على عملية القتل، وما كنت أعتقدُ أبدًا أن هذه الوَكْزة ستقضي على الرجل.



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اعتراف النبي موسى بقتل شخص

وأكمل الشيخ الشعراوي: فكلمة {الضالين} [الشعراء: 20]، هنا لا تعني عدم الهدى، فمن هذا المعنى للضلال قولهم: ضَلَّ الطريق، وهو لم يتعمد أن يضل، إنما تاه رَغْمًا عنه، ومنه قوله تعالى في الشهادة: {أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى} [البقرة: 282].



واستطرد الشعراوي: وقوله تعالى مخاطبًا نبيه صلى الله عليه وسلم: {وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فهدى} [الضحى: 7]، أي: متحيرًا بين الباطل الذي يمارسه قومه، وبين الحق الذي لا يجد له بينة.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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