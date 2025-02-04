معنى سرابيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 50 من سورة إبراهيم (فيديو)

معنى سرابيل، تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة إبراهيم، عن شدة العذاب الذي يلقاه الكافرون، موضحا معنى سرابيل في الآية الكريمة.



سورة إبراهيم الآية 50

قال تعالى: «سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ».

سورة إبراهيم الآية 50

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 50 من سورة إبراهيم

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: و(السرابيل) جمع (سِرْبال) وهو ما يلي الجسد، وهو ما نسميه في عصرنا (قميص)، وإذا كان السِّرْبال من قطران؛ فهو أسود لاذع نتن الرائحة سريع الاشتعال؛ وتلك صفات القطران، وهو شيء يسيل من بعض أشجار البادية وتلك صفاته، وهم يستخدمونه لعلاج الجمال من الجرب.



شدة عذاب الكافرين

وأضاف الشيخ الشعراوي: وعادة يضرب الحق سبحانه المثل من الصورة القريبة إلى الذِّهن من التي يراها العربي في بيئته، ويقول عنهم الحق سبحانه أيضًا: {وتغشى وُجُوهَهُمُ النار} [إبراهيم: 50]، والإنسان إذا ما تعرّض لأمر يصيبه بالعطب، فأوَّل ما يحاول الحفاظ عليه هو وجهه، ذلك أن الوجه هو أشرف شيء في الإنسان، فما بالنا حين تغشى وجوه الكفرةِ النار؟ إن مجرد تخيُّل ذلك أمر مؤلم.



وتابع الشعراوي: وسبحانه يقول في آية أخرى: {أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سواء العذاب يَوْمَ القيامة} [الزمر: 24]، وكأن الواحد منهم من فَرْط شدة العذاب يحاول أن يدفَع هذا العذاب بوجهه، وهكذا نجد أحاسيسَ شتَّى لهذا العذاب؛ وهو مُؤلِم أشدّ الألم، ويقول سبحانه في موقع آخر: {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النار على وُجُوهِهِمْ} [القمر: 48]، وهكذا نجد أن الوجه قد جاء في أكثر من صورة؛ من صور هذا العذاب.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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