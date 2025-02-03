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دين ودنيا

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

النبي نوح، أكد الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة هود، ثقة نبي الله نوح في وقوع العذاب على الكافرين من قومه، موضحا سبب هذه الثقة.

 

سورة هود الآية 39

قال تعالى: «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ».

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. [ هود: 39]
سورة هود الآية 39

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 39 من سورة هود

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: ونلحظ في قول الحق سبحانه: {فَسَوْفَ} {تَعْلَمُونَ} أن الفعل الذي يعلمه نوح عليه السلام وهو أمر الإغراق سيحدث مستقبلًا؛ لأن أي حدث كما نعلم له أكثر من صورة، فإن جاء الكلام عن الحدث بعد وقوعه؛ كان الفعل ماضيًا، وإن جاء الكلام وقت الحدث كان الفعل مضارعًا.

 

وأكمل الشيخ الشعراوي: وإن جاء الكلام عن حدث لم يأت زمنه فالأمر يقتضي أن نسبق الكلام عن الحدث بحرف (السين) كأن نقول: (سيعلمون) وهذا عن الاستقبال القريب، أما عن الاستقبال البعيد فتأتي كلمة (سوف)، ونحن نعلم أن نوحًا عليه السلام قضى العديد من السنين وهو يصنع السفينة؛ ولذلك جاء بـ (سوف) لتدل على أوسع مَدًى زمنيٍّ. وما الذي سوف يعلمونه؟ إن العذاب، أيأتي لنوح ومن معه أم يأتي للذين كفروا من ملأ نوح.

 

ثقة النبي نوح في وقوع العذاب على قومه

وتابع الشعراوي: لذلك يقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام: {فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ} [هود: 39]، وفي هذا القول ما يؤكِّد أن نوحًا عليه السلام يعلم أن العذاب سوف يأتيهم؛ لأنهم كفروا وسَخِروا وقالوا: {فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصادقين} [هود: 32].

واستطرد الشعراوي: وقول الحق سبحانه: {وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ} [هود: 39]، نجد فيه كلمة {يَحِلُّ} وهي ضِدُّ الرحيل، وتفيد النزول من أعلى إلى مكان الإقامة، فَحَلَّ بالمكان، أي: نزلَ ليقيم به، والضِّدُّ هو الرحيل أو الترحال، وقول الحق سبحانه: {مُّقِيمٌ} يعني أن العذاب الذي سيحِلُّ بهم عذاب دائم.

 

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

 

مؤلفاته 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

 

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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