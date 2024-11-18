سورة القصص، هي السورة 28 الثامنة والعشرون في ترتيب المصحف، وسورة القصص هي السورة 49 التاسعة والأربعون بحسب نزول سور القرآن، نزلت سورة القصص بعد سورة النمل، وقبل سورة الإسراء، فكانت متتابعة مع النمل في النزول، كما هو ترتيبها في المصحف, وعدد آياتها 88 آية.

وفيما يلي نستعرض أسماء سورة القصص وسبب التسمية والأحاديث الواردة فيها.

أسماء سورة القصص وسبب التسمية والأحاديث الواردة فيها

ما لا تعرفه عن سورة القصص

قال القرطبي: وهي مكية كلها في قول الحسن، وعكرمة، وعطاء, وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية نزلت بين مكة والمدينة،واتفقوا على أنها سورة مكية وفيها آية "إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد " (القصص:85)، قيل: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الجُحفة في أثناء طريقه إلى المدينة للهجرة؛ تسلية له على مفارقة بلده.



فعن يحيى بن سلام قال: بلغني أن النبي صلّى الله عليه وسلّم حين هاجر، نزل عليه جبريل بالجحفة وهو متوجه من مكة إلى المدينة فقال له: أتشتاق يا محمد إلى بلدك التي ولدت فيها؟ قال:نعم، فقرأ عليه: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ.

أسماء سورة القصص

اشتهر بين العامة أسم سورة القصص. ووجه التسمية بذلك وقوع لفظ "القصص" فيها عند قوله تعالى: "فلما جاءه وقص عليه القصص" (القصص:25), وقد جاء لفظ "القصص" في سورة يوسف، غير أن سورة يوسف نزلت بعد هذه السورة. وهناك اسم ثان للسورة هو: سورة (الم أحسب الناس) قالَ به عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت: 643هـ): (و{الم أحسب الناس} وتسمى: سورة العنكبوت).

فضائل سورة القصص

سورة القصص هي من المثاني التي أوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الإنجيل، لم يصح حديث في فضل هذه السورة خاصة، وقد رُوِيت العديد من الأَحاديث غير الصحيحة والضعيفة للتنبيه على وَهْنها منها:

حديث أُبيّ: «من قرأَ طسم القصص لم يبق ملك في السموات والأَرض إِلا يشهد له يوم القيامة أَنَّه كان صادقًا أَنَّ كلَّ شيء هالك إِلاَّ وجهه».



والحديث الآخر: «مَنْ قرأَ سورة القَصَص كان له من الأَجر بعدد من صدَّق موسى وكذَّبه عشر حسنات».



وحديث علي: «يا علي من قرأَ طسم القصص أَعطاه الله من الثواب مثلَ ثواب يعقوب، وله بكلِّ آية قرأَها مدينة عند الله». اهـ.

أسباب نزول بعض الآيات بسورة القصص

وذكر ابن إسحاق أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عشرون رجلًا -أو قريبًا من ذلك- من النصارى حين ظهر خبره في الحبشة، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع، حتى استجابوا له، وآمنوا به، وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم من أمره، ويقال: فيهم نزلت هذه الآيات: "الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون" (القصص:52).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة» فقال: لولا أن تعيرني بها قريش أن ما يحمله عليه الجزع، لأقررت بها عينك، فأنزل الله عز وجل "إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء" [القصص: ٥٦]

ورواه النسائي عن سعيد بن المسيب، عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية، فقال: " أي عم قل: لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل "، فقال له أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى كان آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»، فنزلت "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين" [التوبة: ١١٣] ونزلت "إنك لا تهدي من أحببت" [القصص: ٥٦]

موضوعات سورة القصص

1- التَّنويهُ بشأنِ القُرآنِ، والتَّعريضُ بأنَّ بُلَغاءَ المُشرِكينَ عاجِزونَ عن الإتيانِ بسورةٍ مِثلِه.

2- ذِكرُ طُغيانِ فِرعَونَ وإفسادِه، ووعْدُ اللهِ بإنقاذِ المُضطهَدِينَ، وعُقوبةِ المفسِدينَ.

3- ذِكرُ ميلادِ موسى عليه السَّلامُ، ورعايةِ اللهِ له وحِفظِه، وإيتائِه الحُكْمَ والعِلمَ.

4- حديثُ القِبطيِّ والإسرائيليِّ، وهِجرةُ موسى عليه السَّلامُ مِن مِصرَ إلى مَدْينَ، وسَقْيُه للمَرأتينِ، وزواجُه مِنِ ابنةِ الرَّجُلِ الصَّالحِ مُقابِلَ العَمَلِ لديه، ثمَّ خروجُه مِن مَدْينَ، وظُهورُ آثارِ النبُوَّةِ، وتأييدُ الله له بالمُعجِزاتِ، وبَعْثُه وأخيه هارونَ عليه السَّلامُ إلى فِرعَونَ.

5- تسليةُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا أصابَه مِن قَومِه، وبيانُ ما يدُلُّ على أنَّ هذا القرآنَ مِن عندِ الله، وأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يستطيعُ أن يَهديَ مَن يحِبُّه، وأنَّ الهدايةَ بيدِ الله وحْدَه، وحكايةُ جانبٍ مِن أقوالِ المشركينَ مع الرَّدِّ عليها، وحكايةُ جانبٍ مِن المصيرِ السَّيِّئِ الَّذي ينتظرُهم يومَ القيامةِ.

6- قِصَّةُ قارونَ، وبَغيُه على قَومِ موسى عليه السَّلامُ، واغترارُه بمالِه، وعاقِبةُ البَغيِ والتَّكَبُّرِ.

7- خُتِمت السُّورةُ بالأمرِ بإخلاصِ العبادةِ لله، والنَّهيِ عن الإشراكِ به.