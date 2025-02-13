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ثقافة وفنون

عمر خيرت يتألق ويبدع في عزف ليلة القبض على فاطمة خلال حفله بالرياض (فيديو)

الموسيقار عمر خيرت،
الموسيقار عمر خيرت، فيتو

أبدع الموسيقار الكبير عمر خيرت، في عزف لحن “ليلة القبض على فاطمة”، خلال حفلة “ليلة الموسيقار عمر خيرت” ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

إبداع عمر خيرت في عزف ليلة القبض على فاطمة

إبداع الموسيقار عمر خيرت في عزف لحن “ليلة القبض على فاطمة” أثار تفاعل الجمهور بشكل حار وكبير ما جعلهم يصفقون بكل حرارة للموسيقار الكبير.

 

حفل تكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت بالرياض

وأمس الأول الثلاثاء أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إقامة حفل كبير لتكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت يوم الخميس المقبل الموافق ١٣ فبراير 2025.

 

تفاصيل حفل تكريم الموسيقار عمر خيرت بالرياض

وكتب "آل الشيخ" على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": يوم الخميس ١٣ فبراير ليلة كبيرة تكريمية للموسيقار الكبير الأستاذ عمر خيرت… بأسلوب واستعدادات مختلفة أتمنى أن تحوز رضاكم وأن تليق بفنان أعطى الكثير للموسيقى العربية… بمشاركة أفضل العازفين والموسيقيين على مستوى العالم عرب وأجانب بعدد فرقة يتجاوز الـ١٣٠ شخصًا… انتظرونا على شاشة mbc إن شاء الله".

 

ليلة الموسيقار عمر خيرت

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو تقديمي لإعلان تفاصيل وموعد الحفل الموسيقي، الذي يقام يوم الخميس 13 فبراير الجاري على مسرح بكر الشدي، المقرر نقله مباشرةً عبر القنوات والمنصات الرقمية.

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