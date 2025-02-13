تركي آل الشيخ يكرم عمر خيرت في ليلة الروائع للموسيقار (فيديو)

كرم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الموسيقار الكبير عمر خيرت في ليلة عمر خيرت، ضمن ليالي وحفلات موسم الرياض.

تكريم الموسيقار عمر خيرت

وجاءت الجائزة التي أهداها تركي آل الشيخ، للموسيقار الكبير عمر خيرت في ليلاه بموسم الرياض، على شكل بيانو؛ تقديرًا على مسيرته الفنية الطويلة والذهبية.

تكريم عمر خيرت، فيتو

حفل تكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت بالرياض

وأمس الأول الثلاثاء أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إقامة حفل كبير لتكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت يوم الخميس المقبل الموافق ١٣ فبراير 2025.



تفاصيل حفل تكريم الموسيقار عمر خيرت بالرياض

وكتب "آل الشيخ" على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": يوم الخميس ١٣ فبراير ليلة كبيرة تكريمية للموسيقار الكبير الأستاذ عمر خيرت… بأسلوب واستعدادات مختلفة أتمنى أن تحوز رضاكم وأن تليق بفنان أعطى الكثير للموسيقى العربية… بمشاركة أفضل العازفين والموسيقيين على مستوى العالم عرب وأجانب بعدد فرقة يتجاوز الـ١٣٠ شخصًا… انتظرونا على شاشة mbc إن شاء الله".

ليلة عمر خيرت، فيتو

ليلة الموسيقار عمر خيرت

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو تقديمي لإعلان تفاصيل وموعد الحفل الموسيقي، الذي يقام يوم الخميس 13 فبراير الجاري على مسرح بكر الشدي، المقرر نقله مباشرةً عبر القنوات والمنصات الرقمية.

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