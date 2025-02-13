أخبار الحوادث اليوم: تخفيف حكم حبس سعد الصغير لـ 6 أشهر.. تأييد إعدام طالبين قتلا زميلهما بمصر الجديدة.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دامية بالسيدة زينب

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قضت محكمة مستأنف شمال القاهرة، بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير إلى الحبس 6 أشهر بدلا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة، وذلك في جلسة سرية بعيدا عن الصحافة والإعلام.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعدي عدد من الأشخاص بالضرب على عامل بمحل دواجن بالسيدة زينب وتم ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنها بسبب خلاف على ثمن “فرخة”.

شهدت مدينة نصر حالة من الحزن عقب مصرع عامل سقط عليه الأسانسير أثناء إجراء عملية الصيانة الدورية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقة سيدة في مدينة 6 أكتوبر.

أحالت النيابة العامة، نجل رجل أعمال راحل شهير وزوج شقيقته والمأذون وإمام مسجد للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتزوير في مستند طلاق رجل الأعمال الراحل.

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة، والقاضي بإعدام طالبين بكلية الطب يحملان الجنسية العراقية بتهمة قتل زميلهما من ذات جنسيتهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

أرست الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، مبدأ قضائي هام مفاده، عدم جواز إطلاع أي جهة علي الملفات الضريبية للممولين لأي سبب دون أخذ موافقة القاضي الجزئي وإصداره قرار بالإطلاع علي هذه البيانات نظرًا لسريتها.



الداخلية تنظم الملتقى السابع لشباب المناطق الحضارية بمدينة الأقصر (فيديو)

نظمت وزارة الداخلية الملتقى السابع لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة بمدينة الأقصر في ضوء مبادرة "جيل جديد" برعاية رئيس الجمهورية، واستمرارًا للدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية تجاه قاطني المناطق الحضارية الجديدة.

كشف مصدر قضائي أن أمام المطرب الشعبي سعد الصغير مرحلة تقاضي جديدة وهي الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر في تهمة تعاطي المواد المخدرة بمطار القاهرة.

وجه رئيس محكمة مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، أثناء الحكم على المطرب الشعبي سعد الصغير خلال نظر الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه 3 سنوات في تهمة تعاطي المواد المخدرة والذي قضى فيها بتخفيف حبسه من 3 سنوات إلى 6 أشهر، عدة كلمات إلى سعد الصغير.

تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، في 26 فبراير الجاري الحكم علي التيك توكر كروان مشاكل، في الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد.

أكد مصدر قضائي أن المطرب الشعبي سعد الصغير يتبقى له شهرا من العقوبة التي قررتها محكمة جنايات شمال القاهرة بحقه وهي 6 أشهر في تهمة تعاطي المواد المخدرة بمطار القاهرة على أن يخرج في 9 مارس المقبل.

تجري نيابة أكتوبر تحقيقاتها في انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية أعلى وصلة دهشور ما أسفر عن تهشمها وإصابة الفنان بكدمات وخدوش طفيفة.



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