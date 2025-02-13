الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

موعد الحكم على كروان مشاكل في سب الإعلامية ريهام سعيد

الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد

تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، في 26 فبراير الجاري الحكم علي التيك توكر كروان مشاكل، في الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد.

استئناف كروان مشاكل


وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الاعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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