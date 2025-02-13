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حوادث

أقوال الفنان كمال أبو رية أمام النيابة بشأن حادث سيارته

كمال ابو رية
كمال ابو رية

تجري نيابة أكتوبر تحقيقاتها في انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية أعلى وصلة دهشور ما أسفر عن تهشمها وإصابة الفنان بكدمات وخدوش طفيفة.

 

 وخلال التحقيقات كشف الفنان كمال أبو رية أن خللا فنيا أدى لاختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن وقوع الحادث حيث انكسر مقص السيارة ما أدى لانقلابها عدة مرات.

 

انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية

 

انقلبت مساء أمس سيارة الفنان كمال أبو رية أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر ما أسفر عن تهشم بالسيارة دون تعرض الفنان لأية إصابات.


تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص أنه أثناء سير الفنان كمال أبو رية بسيارته حدث كسر في المقص وانقلبت السيارة عدة مرات ما أدى لتهشمها.

 

وخرج الفنان كمال أبو رية سليما من السيارة دون تعرضه لإصابات خطرة حيث أصيب برضوض وكدمات طفيفة.

 

تولت أوناش المرور رفع آثار الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مدير أمن الجيزة 6 أكتوبر نيابة أكتوبر الفنان كمال ابو رية

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