عامل يطعن موظفا بسبب مشاجرة بين الأطفال في أكتوبر

أصيب موظف بطعنة نافذة بالبطن على يد جاره “عامل” بسبب خلاف مشاجرة بين الأطفال في دائرة قسم أول شرطة اكتوبر.

ويكثف رجال البحث الجنائي جهودهم لضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

وكان العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي لمصاب بآلة حادة.

وكشفت تحريات المباحث أن مشادة كلامية نشبت بين موظف يبلغ من العمر 29 عاما وجاره “عامل” بالحي الـ11 تطورت إلى مشاجرة سدد الثاني له طعنة نافذة بالجانب الأيمن ولاذ بالفرار، ونقل الأهالي المصاب إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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