الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

مصرع عامل سقط عليه الأسانسير بمدينة نصر

مصرع عامل سقط عليه
مصرع عامل سقط عليه الأسانسير بمدينة نصر، فيتو

شهدت مدينة نصر حالة من الحزن عقب مصرع عامل سقط عليه الأسانسير أثناء إجراء عملية الصيانة الدورية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

مصرع عامل بمدينة نصر
وتلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أسانسير على عامل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.


وبالفحص وتبين العثور على جثة عامل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 


وبإجراء التحريات تبين أن العامل أثناء إجراء عملية الصيانة داخل بئر الأسانسير سقط عليه الأسانسير، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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