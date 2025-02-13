الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

تأييد إعدام طالبين قتلا زميلهما في مصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة، والقاضي بإعدام طالبين بكلية الطب يحملان الجنسية العراقية بتهمة قتل زميلهما من ذات جنسيتهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وجاء في أمر إحالة المتهمين ف. ع 21 سنة، ف. ت 20 سنة، لأنهما  في 18 أبريل 2022 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، قتلا المجني عليه ع م، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على التخلص منه لخلافات عاطفية بين الأخير والمتهمة الأولى، وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض واستدرجاه بعيدا عن أعين المارة، وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه طعنا بالسلاح قاصدين قتله، فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته، كما سرقا هاتفه المحمول ومتعلقاته.


وكانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة مصر الجديدة تفيد باختفاء طالب بكلية الطب فى الفرقة الأولى فى ظروف غامضة ووجود شبهة جنائية.

وبإجراء التحريات تبين أن الطالب فى الفرقة الأولى بكلية طب بإحدى الجامعات الحكومية، وكان يرتبط بعلاقة عاطفية مع فتاة زميلته فى الفرقة الأولى بكلية الطب، وتركها فى الآونة الأخيرة عقب رفضه الارتباط بها، ورجحت تورط الفتاة فى اختفائه.

طالبة الطب بمصر الجديدة

وباستدعاء الفتاة وبمواجهتها بالتحريات أنكرتها وبتضييق الخناق عليها اعترفت أنها وراء اختفاءه.

وأقرت المتهمة باستدراج عشيقها بواسطة صديقها وقامت بذبحه بسكين وأرشدت عن الجثة والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط صديقها، وبمواجهته أيد أقوالها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة قسم شرطة مصر الجديدة النيابة العامة

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