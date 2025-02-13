القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة في أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقة سيدة في مدينة 6 أكتوبر.

سرقة مشغولات ذهبية بأكتوبر

تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا من سيدة تفيد بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط سكنها تبين إن وراء ارتكاب الواقعة شقيقة المبلغة وزوجها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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