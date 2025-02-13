الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

بسبب فرخة، الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دامية بالسيدة زينب

مشاجرة
مشاجرة

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعدي عدد من الأشخاص بالضرب على عامل بمحل دواجن بالسيدة زينب وتم ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنها بسبب خلاف على ثمن “فرخة”.

 

 الأمن يكشف ملابسات مشاجرة السيدة زينب

 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى بالضرب على (عامل بمحل دواجن – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) وإصابته بجروح قطعية متفرقة.

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات حول البيع والشراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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