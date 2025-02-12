تجديد حبس عصابة سرقة الموبايلات في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهمون إنهم يمارسون نشاط سرقة المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع منذ فترة قصيرة، مشيرين إلى أنهم ارتكبوا 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب وهو الخطف.

وأضاف المتهمون أنهم يستخدمون في نشاطهم الإجرامي دراجة بخارية موتوسيكل، حيث يقودها أحدهم ثم يقوم الاثنان الآخران بخطف حقائب وهواتف المارة بشوارع مدينة نصر.



كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من (3عاطلين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عددا من وقائع السرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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