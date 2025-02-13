الداخلية تنظم الملتقى السابع لشباب المناطق الحضارية بمدينة الأقصر (فيديو)

نظمت وزارة الداخلية الملتقى السابع لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة بمدينة الأقصر في ضوء مبادرة "جيل جديد" برعاية رئيس الجمهورية، واستمرارًا للدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية تجاه قاطني المناطق الحضارية الجديدة.

وتواصل مبادرة جيل جديد دورها في الارتقاء بثقافة شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، حيث يهدف الملتقى إلى ترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم.

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