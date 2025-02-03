ليست خائنة، حبيب صديقة بيلينجهام السابق يدافع عنها

دافع تيرانس مان، نجم فريق لوس أنجلوس كليبرز الأمريكي لكرة السلة، عن آشلين كاسترو والتي ارتبط اسمها مؤخرًا باللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني.

وظهر تيرانس عبر تطبيق "تيك توك" للحديث عن آشلين كاسترو بعد شائعات طالتها واتهامات لها بالخيانة لنجم ريال مدريد بعد ارتباطهما في الفترة الأخيرة.

وقال نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة: "لا أعلم لماذا يحاول البعض إزعاج آشلين بأنباء وشائعات غير حقيقية.. 90% مما نراه عبر شبكة الإنترنت من أقاويل وأنباء غير صحيحة بالمرة".

وواصل النجم صاحب الـ28 عامًا: "لم نكن معًا لفترة طويلة ولكن علاقتنا جيدة بشكل عام، والفيديو المنتشر لنا في حفل خاص لا يعبر عن أي خيانة أو شيء من هذا القبيل".

وزعمت بعض التقارير أن آشلين مازالت على علاقة بحبيبها السابق تيرانس بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص معه بطريقة أثارت ردود فعل واسعة بعد أنباء ارتباطها بنجم ريال مدريد جود بيلينجهام الذي تابع حسابها عبر انستغرام مؤخرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.