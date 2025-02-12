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رياضة

يحيى عطية الله: دخلت في أجواء الفريق سريعا وبن شرقي إضافة للأهلي

يحيى عطية الله، فيتو
يحيى عطية الله، فيتو

أكد المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه دخل سريعًا في أجواء الفريق بعد انضمامه للنادي في بداية الموسم، كما أكد أن صفقة أشرف بن شرقي إضافة للأهلي. 

وتحدث يحيى عطية الله في حوار عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي:، مؤكدًا أن القلعة الحمراء عائلة واحدة، ودائمًا النادي بمن حضر، مشيرًا إلى أن المنافسة الشريفة بين اللاعبين تصب في مصلحة الفريق، ومتمنيًا أن تسير الأمور لصالح الأهلي خلال الفترة المقبلة ويحقق طموحات جماهيره من خلال الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها. 

وأوضح مدافع الأهلي أن أي لاعب لديه تحدٍّ بداخله، وبشكل شخصي يتمنى أن يصنع تاريخًا له مع الأهلي ويكون واحدًا من أفضل المحترفين في صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن أي وافد جديد على صفوف الفريق قد يواجه صعوبات بسيطة في التأقلم في البداية، ولكن مع مرور الوقت ينسجم سريعًا. 

وواصل عطية الله حديثه قائلًا: لم أشعر أنني لاعب غريب، ولكن دخلت في الأجواء سريعًا، وساعدني في ذلك وجود رضا سليم وأشرف داري ضمن صفوف الفريق، والآن لدي صداقة قوية مع جميع اللاعبين. 

كما تحدث عن أشرف بن شرقي المنضم إلى صفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانات كبيرة، وسبق أن لعب معه في صفوف منتخب المغرب، ومشددًا على أن بن شرقي جاء إلى الأهلي ليُضيف، وتمنى له التوفيق والنجاح مع النادي. 

وأكد المدافع الدولي المغربي أن الأهلي يقدم لاعبيه الجدد بشكل مميز، وهو ما حدث معه ومع أشرف بن شرقي وباقي اللاعبين المنضمين إلى الفريق. 

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يحيي عطية الله النادي الأهلي الأهلي اشرف بن شرقي رضا سليم

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