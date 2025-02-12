وسام أبوعلي: هدفنا المنافسة على مونديال الأندية وأسعدني شعار الأهلي على الكأس
عبر وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته وفي نفس الوقت شعوره بالفخر لوجوده مع زملائه بالفريق في استقبال كأس العالم للأندية بملعب مختار التتش التاريخي، مؤكدًا أنه يحلم من الآن بالمشاركة في البطولة والمنافسة على هذه الكأس الغالية.
وتحدث وسام أبو علي عبر تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي قائلا: «بالتأكيد سعيد للغاية لمشاهدة النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية خلال وجودها بملعب التتش، ولدينا طموحات كبيرة في البطولة من أجل إسعاد جماهير الأهلي وتشريف الكرة الإفريقية بشكل عام.. تصميم الكأس رائع للغاية، وأكثر ما أسعدني عندما شاهدت اسم الأهلي محفورًا عليه».
وأضاف: «لحظات تاريخية للغاية أن يوجد كأس بهذه الحجم والمكانة في النادي الأهلي.. البطولة ليست سهلة، لكن تعودنا في الأهلي على أن كل بطولة ندخلها يكون هدفنا الوحيد هو المنافسة، ونحن كلاعبين سنكون جاهزين ونستعد بشكل مناسب من أجل تقديم أفضل ما يمكن لإسعاد الجماهير».
وكشف عن لحظة استثنائية في مسيرته وقال: «منذ أن انضممت للأهلي وأنا أعرف جيدًا قيمته وبطولاته وحجم جماهيريته وحققت معه بعض النجاحات.. لكن هناك لحظة خاصة للغاية عندما شاهدت صورتي إلى جانب صورة الأرجنتيني ليونيل ميسي على تذكرة مباراة الأهلي وإنتر ميامي الافتتاحية.. حتى والدي تحدث معي عن أننا منذ موسم تقريبًا كنا في السويد والدنمارك واليوم صورتي توجد إلى جانب أحد أساطير كرة القدم في حدث عالمي كبير.. هذا ما يضيفه لك الأهلي دائمًا».
وعن طموحاته في البطولة قال: «نخوض كل بطولة بحثًا عن التتويج.. على الصعيد الشخصي أحلم بأن أسجل هدفًا أو أكثر في كأس العالم للأندية، ولكن هذه المهمة ليست سهلة خاصة أمام فريق مثل إنتر ميامي الذي يضم أسماء كبيرة على رأسها ميسي، وبالتأكيد أنظار العالم تتابع هذه المواجهة وسيكون فخرًا شديدًا لي أن أسجل بهذه المباراة».
وأضاف: «منذ اليوم الأول لي مع الأهلي تعودت على أن نلعب من أجل الفوز فقط.. سنقاتل خلال الـ90 دقيقة بكل مباراة ورغم وجود فرق عالمية أشعر بأننا قادرون على تحقيق إنجاز جديد، وكل المنظومة تعمل من أجل تحقيق هذا الحلم.. لم يسبق لي مواجهة ريال مدريد ولكني أتمنى أن يحدث ذلك من خلال النادي».
واسترجع ذكريات متابعته لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، وأوضح: «شاهدت مباريات عديدة للأهلي في نسخ البطولة السابقة.. آخر مباراة شاهدتها كانت مواجهة اتحاد جدة السعودي التي فاز بها الفريق بثلاثية، وقبلها بيوم تحدث معي أمير توفيق عن الانتقال للأهلي».
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