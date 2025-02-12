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رياضة

بعد تفعيل بند شرائه، كشف حساب كهربا مع الأهلي والاتحاد الليبي

كهربا، فيتو
كهربا، فيتو

أكد محمد إسماعيل، رئيس نادي الاتحاد الليبي، خلال تصريحات صحفية تفعيل بند الشراء المتواجد في عقد محمود كهربا لاعب الفريق والمعار من النادي الأهلي.

وكان نادي الاتحاد الليبي قد أعلن رسميا استعارة محمود كهربا لمدة 6 أشهر قادما من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. 

وقال محمد إسماعيل إن ناديه قام بتفعيل بند الشراء في المتواجد في عقد كهربا  ليصبح لاعبا في الفريق الليبي بشكل نهائي لمدة موسم ونصف. 

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة كشف حساب محمود كهربا مع النادي الأهلي ونادي الاتحاد الليبي بعد تفعيل بند الشراء وانتقاله بشكل نهائي للأخير. 

كشف حساب كهربا مع الأهلى

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر -  3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث".

كشف حساب كهربا مع الاتحاد الليبي 

ومنذ انتقال كهربا للفريق الليبي في الميركاتو الشتوي الماضي شارك اللاعب في مباراتين، حيث نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد من ركلة جزاء أمام فريق المجد الليبي. 

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النادي الأهلي الأهلي محمود كهربا محمد اسماعيل الاتحاد الليبي

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