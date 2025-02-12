وسام أبو علي: مباراة الزمالك حدث خاص والصفقات الجديدة إضافة حقيقية

قال وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فترة إصابته كانت صعبة، مؤكدا رضاه بقضاء الله وقدره وأنه الآن ‏جاهز ومتحمس ومتعطش للمشاركة لتحقيق الكثير مع النادي الأهلي.

وتحدث وسام أبو علي عبر تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي قائلا: “أنا لاعب في الفريق وجزء منه.. مساندتي لجراديشار ومصطفى العش أمر طبيعي.. في أي وقت لا بد من مساندة من يشارك في المباريات.. ما تعلمته في الأهلي لا بد أن أعلمه للجميع.. تحدثت مع جراديشار وطلبت منه الاستمتاع باللعب واستغلال ‏الفرص، وكلنا فريق واحد وهدفنا واحد وهو الفوز لإسعاد الجماهير”.‏

وواصل: «لا أطيق الانتظار للعودة من جديد، خاصة أن الفريق مقبل ‏على مباريات كبيرة سواء في الدوري أو إفريقيا، وهدفي أن أقوم بكل شيء وما زال لدي الكثير لأقدمه للجماهير».‏

وأضاف: «دخلنا مرحلة صعبة ولدينا مواجهة قوية أمام الإسماعيلي والزمالك.. كل المباريات صعبة والمنافسة في الدوري ‏شرسة للغاية، ودائمًا لدينا الروح والعزيمة والتركيز لتحقيق الانتصارات.. أما مواجهة الزمالك فتمثل لي حدثًا خاصًّا، ‏وأحلم بأن أقدم مستوى مميزًا وأهز الشباك، وبالتأكيد هدفنا الفوز ببطولة الدوري والتي لها مكانة خاصة، وعلى الصعيد الشخصي ‏لا أحب أن أخسر مباراة أو بطولة».‏

وانتقل للحديث عن الصفقات الجديدة، وأوضح: «كلهم لاعبون مميزون ويمثلون إضافة حقيقية، ونالوا إعجاب الجماهير.. مصطفى ‏العش وجراديشار قدما أداءً مميزًا وكذلك أشرف بن شرقي لاعب معروف.. وجودهم يطمئن أن هناك عناصر مميزة تساعد في ‏تعويض أي غياب، وجراديشار أسهم في الانتصارات، والمنافسة عمومًا جميعها تخدم الفريق، وهذا أمر تعودنا عليه داخل ‏النادي».‏

واستكمل: «لديَّ حماس كبير للعودة إلى المشاركة في المباريات وتسجيل الأهداف والاحتفال مع جماهير الأهلي، وبإذن الله الفريق ‏ينهي الموسم متوجًا بالدوري وإفريقيا، ويقدم أفضل ما يمكن في مونديال الأندية».‏

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