الأهلي يستعرض تواجد كأس العالم للأندية داخل المتحف المصري والأهرامات (فيديو)

استعرض النادي الأهلي كأس العالم للأندية من داخل المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، وذلك ضمن جولته الترويجية في الدول التي تشارك أحد فرقها في بطولة مونديال الأندية 2025 والتي تقام في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو لـ كأس العالم للأندية من داخل المتحف وكتب: “حضارتنا العظيمة تحتضن واقعنا المجيد”.

والتقط لاعبو الأهلي صورة جماعية مع كأس العالم للأندية، قبل تنظيم احتفال غدا بملعب التتش لاستقبال الكأس قبل انتهاء الزيارة الترويجية في مصر.

وكان الأهلي قد تقدم بدعوة رسمية لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتيو لحضور وصول كأس العالم للأندية مدينة الأقصر يوم الجمعة المقبل للكشف عن تفاصيل إنشاء استاد الأهلي.

ووجه الأهلي الدعوة لشخصيات كبيرة ورموز الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث، على رأسها جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسا النادي السابقين.

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