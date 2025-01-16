الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشيباني: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة بما فيها إسرائيل

وزير الخارجية في
وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، فيتو

أكد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني أن بلاده في حالة تأهب ضد التهديدات الجديدة، وأن أمن تركيا هو أمن سوريا، متعهدا بالتحرك بسرعة ضد الإرهاب.

رسائل بأن سوريا لن تكون مصدر تهديد لإسرائيل

وقال الشيباني في تصريحات إعلامية خلال الزيارة الرسمية التي قام بها على رأس وفد إلى العاصمة التركية أنقرة يوم أمس: "أرسلنا رسائل بأن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة بينها إسرائيل وكما يريدون أن يحفظوا أمنهم يجب أن يحافظوا على أمن الآخرين". 

وأضاف: "أكدنا التزامنا باتفاقية 1974 والتي تنص على وضع قوات فصل بين الأراضي السورية والحدود الإسرائيلية وبهذه الطريقة يستطيع الطرفان أن يحفظا أمنهما بمراقبة دولية".

ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية

وأردف الوزير: "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية".

وقال: "الإسرائيليون في الفترة السابقة استخدموا "حزب الله" ونظام الأسد والميليشيات الإيرانية كذريعة لقصف سوريا".

إحترام سيادة سوريا وعدم التدخل في الأراضي السورية

واختتم: "مع إزالة هذه المخاطر كان يجب عليهم أن يحترموا سيادة سوريا ولا يتدخلوا في الأراضي السورية".

ويوم أمس، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير الخارجية الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز المخابرات العامة أنس خطاب.

أوراق ضغط اقتصادية وعسكرية، تداخل المصالح الدولية والإقليمية في سوريا يعوق عملية اتخاذ القرارات

ألمانيا تتهم قياديا بتنظيم داعش في سوريا بالتحريض على الإبادة الجماعية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوريا الحكومة السورية أسعد الشيباني أمن تركيا هو أمن سوريا إسرائيل العاصمة التركية تركيا

مواد متعلقة

رئيس هيئة الدواء: دعم تصدير الأدوية المصرية إلى سوق تركيا

ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي مغشوش في تركيا لـ 19 شخصا

خلال زيارته لغرفة مرسين، الوكيل يبحث سبل تعزيز التعاون التجاري مع تركيا

بينهم 26 أجنبيا، وفاة 11 شخصا وإصابة 38 آخرين تناولوا كحولا مغشوشا في تركيا

وفاة 11 شخصا في تركيا بينهم أجانب بسبب تسمم كحولي
ads

الأكثر قراءة

تطور هستيري في حرب السدود بالسودان، الخبراء يحذرون من ضرب «مروي» وتأثيره على مصر

تقارير: محمد صلاح يقود الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

أسعار الألماس في الصاغة اليوم الخميس 16 يناير 2025

قرار جمهوري بشأن اتفاق منحة المساعدة لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع بنك إعادة الإعمار

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

حقيقة تسريب امتحان الجبر والاحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

4331 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

منوعات

المزيد

ليوناردو دي كابريو يتبرع بمليون دولار لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات

العراق يسعى لاستعادة أرشيفه اليهودي من أمريكا

ترامب يدرس تعليق تطبيق قانون بيع تيك توك أو حظره بين 60 و90 يوما

رياح قوية تشعل حريقين هائلين في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

المزيد

انفوجراف

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هى البشرى التي جاءت للنبي إبراهيم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

«وقد بلغني الكبر»، الشعراوي يوضح أدب النبي زكريا في الحديث مع الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية