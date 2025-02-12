جعفر حسان: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حساب الأردن

قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان: موقف الأردن واضح وثابت بشأن التهجير فلا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابه.



الأردن يرفض تهجير الفلسطينيين

وأضاف رئيس الوزراء الأردني:" نعمل مع الأشقاء العرب لصياغة موقف عربي موحد لإعادة إعمار غزة".

وبالأمس أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن هناك خطة عربية تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، مشددًا على ضرورة دعم الفلسطينيين في أماكنهم.

وأضاف أن الملك عبدالله الثاني أكد أن تحقيق الدولة الفلسطينية على أرضها هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصالح الأردن تقوم على مبدأ "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".

إعادة إعمار غزة دون تهجير

كما شدد الصفدي على أهمية استمرار إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والعمل على ترسيخ وقف إطلاق النار للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

فيما قال ملك الأردن عبد الله الثاني بعد انتهاء لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريدة علي موقع التواصل الإجتماعي "إكس": "أنهيت للتو مباحثات بناءة مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض.. ممتنون لحسن الضيافة.. بحثنا الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن المشترك".

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