ملك الأردن يغرد على "إكس" بعد انتهاء لقاء ترامب: أكدت على رفض تهجير الفلسطينيين

قال ملك الأردن عبدالله الثاني بعد انتهاء لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريدة علي موقع التواصل الإجتماعي "إكس": "أنهيت للتو مباحثات بناءة مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض.. ممتنون لحسن الضيافة.. بحثنا الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن المشترك".

التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

وتابع: "أكدت أن مصلحة الأردن واستقراره، وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة لي فوق كل اعتبار.. أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع".

وأضاف: "السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة. الرئيس ترامب رجل سلام، وكان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. نتطلع لاستمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار".

واستكمل ملك الأردن: "سنستمر في العمل بشكل فاعل مع شركائنا لتحقيق السلام العادل والشامل للجميع في المنطقة.. كما أكدت أهمية العمل لخفض التصعيد في الضفة الغربية لمنع تدهور الأوضاع هناك، والتي سيكون لها آثار سلبية على المنطقة بأكملها".

ترامب يستقبل ملك الأردن في البيت الأبيض

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، ملك الأردن عبدالله الثاني في البيت الأبيض.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال ملك الأردن عبدالله الثاني، في رد على سؤال عما إذا كانت لدى بلاده مساحة من الأرض لإقامة الفلسطينيين خلال لقائه مع ترامب: "سأفعل ما فيه مصلحة الأردن".

وأضاف ملك الأردن: "نؤمن بوجود طريقة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة".

وتابع ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نؤمن بوجود طريقة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة.. ونستقبل 2000 طفل مريض من قطاع غزة".

ننتظر خطة من مصر بشأن قطاع غزة والعرب سيردون علي خطة ترامب

وقال ملك الأردن عبدالله الثاني خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تنتظر أن ترى خطة من مصر بشأن قطاع غزة، مضيفا: "سيكون هناك رد من عدد كبير من الدول بشأن مستقبل قطاع غزة".

وأختتم ملك الأردن قائلا إن العرب سيأتون إلى الولايات المتحدة برد على خطة ترامب بشأن غزة.

الولايات المتحدة ستدير غزة ولكن لن تشتريها

بدوره، قال دونالد ترامب: "سنعمل على إدارة غزة بشكل صحيح للغاية ولكن لن نشتريها.. الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة".

وتابع ترامب:"لا أعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين يوم السبت كموعد نهائي، ولكن على الحركة إطلاق سراح جميع المحتجزين بحلول السبت".

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