10 صور توثق لقاء ملك الأردن ودونالد ترامب في البيت الأبيض

وثق عدد من الصور، لقاء ملك الأردن عبدالله الثاني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء داخل البيت الأبيض.

ترامب يستقبل ملك الأردن في البيت الأبيض

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، ملك الأردن عبدالله الثاني في البيت الأبيض.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال ملك الأردن عبدالله الثاني، في رد على سؤال عما إذا كانت لدى بلاده مساحة من الأرض لإقامة الفلسطينيين خلال لقائه مع ترامب: "سأفعل ما فيه مصلحة الأردن".

وأضاف ملك الأردن: "نؤمن بوجود طريقة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة".

وتابع ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نؤمن بوجود طريقة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة.. ونستقبل 2000 طفل مريض من قطاع غزة".

ننتظر خطة من مصر بشأن قطاع غزة والعرب سيردون علي خطة ترامب

وقال ملك الأردن عبدالله الثاني خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تنتظر أن ترى خطة من مصر بشأن قطاع غزة، مضيفا: "سيكون هناك رد من عدد كبير من الدول بشأن مستقبل قطاع غزة".

وأختتم ملك الأردن قائلا إن العرب سيأتون إلى الولايات المتحدة برد على خطة ترامب بشأن غزة.

الولايات المتحدة ستدير غزة ولكن لن تشتريها

بدوره، قال دونالد ترامب: "سنعمل على إدارة غزة بشكل صحيح للغاية ولكن لن نشتريها.. الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة".

وتابع ترامب:"لا أعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين يوم السبت كموعد نهائي، ولكن على الحركة إطلاق سراح جميع المحتجزين بحلول السبت".

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