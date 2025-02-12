طوكيو تطلب من واشنطن إعفاءها من "رسوم ترامب"

طلبت اليابان من الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إعفاءها من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على صادرات الصلب والألمنيوم، وفق ما أفاد الناطق باسم حكومة طوكيو.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بـ25% على واردات الصلب والألمنيوم اعتبارا من 12 مارس؛ ما أثار ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي بما في ذلك كندا، والمكسيك، والاتحاد الأوروبي، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي: "نحن على علم بالأمر الرئاسي بشأن رسوم جمركية إضافية على الصلب والألمنيوم.. لقد طلبنا من الحكومة الأمريكية استبعاد بلادنا من هذه الإجراءات".

وأوضح أنه تم تقديم الطلب عبر السفارة اليابانية في الولايات المتحدة في وقت مبكر الأربعاء.

وأضاف: "ستدرس اليابان بعناية محتوى الإجراءات وتأثيرها على بلادنا وستتخذ السياسة اللازمة".

وفرض ترامب رسوما جمركية مماثلة خلال ولايته الأولى لحماية المنتجين الأمريكيين في مواجهة ما سمّاه المنافسة غير العادلة.

لكن سلفه جو بايدن أعفى اليابان منها؛ ما سمح لها بتصدير ما يصل إلى 1,25 مليون طن من الصلب سنويا إلى الولايات المتحدة دون دفع الرسوم الجمركية.

وقال مسؤول في وزارة التجارة: إن هذا الإعفاء، المعروف باسم الحصة الجمركية، "سيُلغى"، مضيفا أنه بموجب سياسة ترامب الأخيرة، ستبقى الرسوم الجمركية على الصلب عند 25 في المئة، في حين سترفع التعرفة الجمركية على الألمنيوم من 10% السارية حاليا إلى 25 %.

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