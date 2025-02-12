بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يغير نهجه تجاه أوكرانيا ليتوافق مع موقف ترامب

أفادت صحيفة بوليتيكو بأن حلفاء واشنطن في أوروبا باشروا بتغيير نهجهم في دعم نظام كييف، ليتماشى مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب عن رغبته في التفاوض مع روسيا.

الصراع في أوكرانيا

وجاء في مقالة الصحيفة التي نشرت أمس الثلاثاء: "تتغير بهدوء الإستراتيجية المتبعة في أوروبا حول أوكرانيا، حتى تتماشى مع النبرة المتغيرة للتصريحات الأمريكية - من الوعود بالدعم الثابت إلى محاولات جلب كييف إلى طاولة المفاوضات مع ضمان موقف مفيد لها".

ووفقا للمقالة، أظهر زعماء الدول الأوروبية الرغبة في "لعب دور قيادي في مفاوضات السلام"، وذلك على خلفية تصريحات ترامب حول رغبته بإنهاء الصراع في أوكرانيا.

مؤتمر ميونيخ للأمن

وتعتقد المقالة أن "هذه الاستراتيجية الجديدة ستظهر بشكل أوضح هذا الأسبوع في مؤتمر ميونيخ للأمن"، الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 16 فبراير.

وبحسب تقييم الصحيفة، ستتم هذه المرة فعالية ميونيخ بشكل مختلف عما كان عليه في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن عندما كانت الولايات المتحدة تعرب مع حلفائها عن الاستعداد لمواصلة دعم كييف طالما كان ذلك ضروريًّا.

ونقل مصدر مطلع للصحيفة، أن ممثلي أوكرانيا والولايات المتحدة "ناقشوا الضمانات طويلة الأمد في المجال الأمني" قبل المؤتمر.

وتؤكد المقالة أن الحديث جرى عن ضمانات طويلة المدى يستطيع الأوروبيون توفيرها، مثل الأسلحة والوسائل الاستخباراتية، مثل الأقمار الصناعية.

خلال لقائه مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في واشنطن يوم الثلاثاء، أعلن ترامب للصحفيين، عن تحقيق "تقدم جيد" في ما يخص تسوية النزاع في أوكرانيا.

وسبق لترامب أن تحدث عن اتصالات مع الجانبين الروسي والأوكراني، وإحراز "تقدم" بشأن التسوية.

بدوره، لم يؤكد الجانب الروسي وجود أي تقدم في مسألة عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو بشأن التسوية في أوكرانيا.

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