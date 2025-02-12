الأربعاء 12 فبراير 2025
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خارج الحدود

خبراء أمميين عن مقترح ترامب بنقل سكان غزة: يعيد العالم لحقبة الاستعمار

ترامب وملك الأردن،
ترامب وملك الأردن، فيتو

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين ووسطاء: بأن حركة حماس محقة بأن إسرائيل لم تف بالتزاماتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

 

مقترح ترامب بشأن نقل سكان غزة

من جانبه أفادت شبكة “سي إن إن الأمريكية” نقلا عن خبراء أمميين: تأكيدهم بأن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على غزة ونقل الفلسطينيين لمكان آخر يعيد العالم لحقبة الاستعمار.

 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة تريد نقل مليوني شخص من غزة وهذا ليس صعبا ولا يعد تطهيرا عرقيا.

 

منطقة غنية في قطاع غزة

وتابع الرئيس الأمريكي: "سنجعل قطاع غزة منطقة غنية توفر الآلاف من الوظائف".

 

وأكدت مصادر مصرية: أن مصر تؤكد رفضها لتوطين سكان غزة وتتمسك بموقفها الثابت-في نبأ عاجل للقاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

موقف مصر من مقترح تخصيص أرض للفلسطينيين 

وأضافت المصادر: أن مصر تؤكد موقفها برفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر.

 

ضمان بقاء سكان قطاع غزة داخل أراضيهم

وتابعت: مصر تشدد على أن أي حلول للأزمة يجب أن تضمن بقاء سكان قطاع غزة داخل أراضيهم
 

استياء مصري بسبب تصريحات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين

وشددت على أن مصر تبدي استياءها من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بشأن القضية الفلسطينية.

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