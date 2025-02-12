الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 41 بلطجيا وهاربا من المراقبة وفحص 61 سائقا للكشف عن المخدرات بالمحافظات

مداهمة البؤر الإجرامية،
مداهمة البؤر الإجرامية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و41 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و439 تاجر مخدرات بحوزتهم 1.1 طن مواد مخدرة، بالإضافة إلى 130 فردًا محلي الصنع.

مضبوطات بـ5.2 مليون جنيه، مصرع تاجر مخدرات فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

مصدر أمنى يكشف حقيقة سوء معاملة نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 25 ألف مخالفة مرورية وفحص 61 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم، وإعادة 17 دراجة نارية مبلغ بسرقتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارات البحث الجنائي إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن البلطجة وهاربين من المراقبة البحث الجنائي بمديريات الأمن الادارة العامة للمرور هاربين من المراقبة تجارة المخدرات والسرقات جرائم المخدرات والسرقات قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

مضبوطات بـ5.2 مليون جنيه، مصرع تاجر مخدرات فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

مصدر أمنى يكشف حقيقة سوء معاملة نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

رادارات المرور تلتقط 850 مخالفات التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

الأجهزة الأمنية تستكمل إجراءات الكشف الجنائي على عصام صاصا تمهيدا للإفراج عنه

السيطرة على حريق داخل عقار سكني بمنطقة حلوان

حكم قضائي ضد شاب بتهمة ابتزاز فتاة في المنوفية

تحرير 50 ألفا و487 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

التحقيقات في واقعة جثتي شقة المعمورة تكشف مفاجآت وسهرات حمراء ومخدرات

رئيس الحكومة اللبنانية عن خطة ترامب لتهجير سكان غزة: خيالية ولا أخلاقية

أول رد مصري على مقترح ترامب بشأن تخصيص أرض لسكان غزة

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع 3 أصناف شعبية وانخفاض جديد في الكانتلوب

ألمانيا تتحدى ترامب وتعلن رفضها لمخطط تهجير سكان غزة لمصر والأردن

بعد 48 يوم سجن ببرج العرب، إنهاء إجراءات الإفراج عن حمو بيكا خلال ساعات

كوريا الشمالية عن اقتراح ترامب السيطرة على غزة: سخيف وابتزاز

رئاسة سوريا: هيئة التفاوض والائتلاف الوطني التزما قرار حل المؤسسات ودمجها بالدولة

منوعات

المزيد

وفاة طفلين "بردا" في سيارة متنقلة بمدينة أمريكية

ردا على ترامب، 200 ألف دنماركي يطلقون حملة ساخرة لشراء كاليفورنيا

اكتشاف نظام كوكبي يتحرك بسرعة تفوق ضعف سرعة النظام الشمسي

خبراء يحذرون من الأضرارالناتجة عن قلة النوم

المزيد

خدمات

المزيد

وصلت كام.. سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكرى تنحيه.. معلومات هامة عن الرئيس الراحل حسنى مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 12 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 12 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية