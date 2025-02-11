تربية بورسعيد تكرم الزميلة زيزي إبراهيم مراسلة فيتو

كرمت كلية التربية جامعة بورسعيد، مراسلة جريدة فيتو ببورسعيد " زيزي إبراهيم" اليوم الثلاثاء، لجهودها في التغطية الإعلامية للمؤتمر العلمي الأول للتربية العملية، والذي أقيم تحت عنوان "رؤية مستدامة للتدريب الميداني بكليات التربية" والذي شهد نجاحا كبيرا واستمر لمدة يومين 16 و17 أكتوبر الماضي، وحقق نتائج وصدى واسعا في المجالين التربوي والتعليمي.

جامع بورسعيد تكرم مدير مكتب فيتو ببورسعيد، فيتو

تكريم مراسلة موقع فيتو ببورسعيد، فيتو

ومن جانبها توجهت الدكتورة شيرين دسوقي عميد كلية التربية جامعة بورسعيد بالشكر والتقدير للزميلة " زيزي إبراهيم" مراسلة فيتو ببورسعيد، لمشاركتها الفعالة وتغطيتها الإعلامية المتميزة أولا بأول، والتي نقلت من خلالها كل الورش العلمية والحلقات النقاشية التي شملها المؤتمر السالف ذكره واستفاد منها الطلاب والمعلمون وكل الحضور.

تكريم مراسلة فيتو ببورسعيد، فيتو

وسلمت عميد كلية التربية جامعة بورسعيد شهادة تقدير للزميلة " زيزي ابراهيم" مؤكدة لها بأن الكلية توجه الشكر لها ولموقع فيتو الذي دوما يشارك الكلية في كل نشاطاتها وفعاليتها من خلال تغطية صحفية متميزة.

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جدير بالذكر أن المؤتمر العلمي الأول لكلية التربية جامعة بورسعيد والذي كان تحت عنوان "رؤية مستدامة للتدريب الميداني بكليات التربية كان يهدف إلى دعم ومناقشة أهمية التربية العملية ليصبح خريج كلية التربية على قدر كبير من الخبرة العملية على أرض الواقع

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