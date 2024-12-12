ختام مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة الفيوم

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الخميس، حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان المسرح الخامس عشر للعروض القصيرة على مستوى كليات الجامعة، للعام الجامعى 2025/2024، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وحضر الحفل عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وأحمد رشاد أمين عام الجامعة، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ولمياء كساب مدير عام رعاية الشباب، وأعضاء لجنة التحكيم " الفنانة عزة لبيب، والفنان ياسر عزت، والمخرج إسلام إمام "، ومنسقي الأنشطة الطلابية بالكليات والطلاب المشاركين.

فنانو مصر خريجي مسارح الجامعات

وقال رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية، التى تفرز العديد من المواهب فى المجالات الفنية والثقافية والعلمية والابتكارية، ومشاركة الطلاب فى المهرجان هو الهدف الاسمى، فإن معظم فناني مصر تخرجوا من مسارح الجامعات.

إعلان نتائج المسابقة

وقد أعلنت لجنة تحكيم المهرجان جوائز المهرجان، وفاز بالمركز الأول مناصفة، كليتي علوم الرياضة عن عرض الهاوية، والهندسة عن عرض موت مزيف، وجاء في المركز الثاني، كلية التربية عن عرض سالب واحد، وحصل على المركز الثالث كليتا دار العلوم عن عرض "البخيل"، والتربية النوعية عن عرض "حينما تموت الثعالب".

جوائز الإخراج

وقد حصل على جوائز التميز في الإخراج، الطالب مروان إيهاب الدين عن عرض موت مزيف، والطالب شنودة جمال عن عرض سالب واحد.

جوائز التميز وأحسن ممثلة

وحصل على جائزة التميز للممثلات، الطالبة هاجر رمضان السيد، عن عرض البخيل، أما جائزة المركز الأول فكانت مناصفة بين كل من الطالبة رفقة سامح سمير، عن عرض سالب واحد، والطالبة وفاء شريف محمد عن عرض الوصية، وتقسم جائزة المركز الثاني بين الطالبات إسراء جمال لطفي، عن عرض أصحاب الشقة، وميرنا ياسر سيدهم، عن عرض حينما تموت الثعالب، ومريم حمدي عبد الحميد، عن عرض استدعاء ولي أمر، وجائزة المركز الثالث مقسمة بين الطالبات حنين سعد نظير، عن عرض الهاوية، والطالبة دعاء أحمد محمود عن عرض الهاوية، والطالبة مي سيد سعد عن عرض الوصية.

جوائز التميز واحسن ممثل

أما جائزة التميز للممثلين، فاز بها الطالب أحمد محمد عشري عن عرض حينما تموت الثعالب، وتقسم جائزة المركز الأول بين الطلبة، يوسف حسن السيد، عن عرض البخيل، والطالب محمد السيد روبي، عن عرض استدعاء ولي أمر، والطالب على لؤي أحمد،عن عرض سالب واحد، وتقسم جوائز المركز الثاني بين الطلبة، ياسين طارق رمضان، عن عرض الهاوية، وجورج عادل ملوك، عن عرض صك عزازيل، ومروان ايهاب الدين عن عرض "موت مزيف"، وتم تقسيم حائزة المركز الثالث بين الطلبة، محمد فوزي عيد، عن عرض "استدعاء ولي أمر"، ومحمد أشرف محمود، عن عرض سالب واحد، وكريم بدوي عمرو، عن عرض البخيل.

جوائز التميز في الفنون المساعدة

كما حصل على جوائز التميز، في الإضاءة أحمد صلاح أفضل دعاية الطالب حسن مفرح محمود عن عرض "موت مزيف"، والمكياج الطالبة سجى أحمد عيد عن عرض "موت مزيف"، والطالبة هدير حنفي عن عرض الهاوية، والموسيقي الطالب محمد أحمد قاسم عن عرض موت مزيف، والطالبة فيرنا نبيل خليل عن عرض سالب واحد، في الاستعراض الطالب محمد أحمد زكي عن عرض الهاوية، والطالبة مروة قرني عبد العزيز عن عرض حينما تموت الثعالب، وفي الملابس الطالبة تقى حسين طه عن عرض حديث صديقي الأبكم، والطالبة يمنى أيمن حسين عن عرض موت مزيف، والطالب زياد أشرف ربيع عن عرض الهاوية، وفي الديكور الطالبة ميريهان أحمد عبد القوي عن عرض حينما تموت الثعالب، والطالب يوسف أحمد محمود عن عرض الهاوية، والطالب محمد فريد محمد عن عرض موت مزيف.

جوائز التميز الجماعي

وقد قسمت جائزة التميز الجماعي بين كل من، كلية السياحة والفنادق، عن عرض "سكافوس"، وكلية التربية للطفولة المبكرة، عن عرض "اللعبة"، وكلية الزراعة، عن عرض "صك عزازيل".



أما جائزة المركز الأول فقد منحت مناصفة بين كليتي علوم الرياضة عن عرض الهاوية وكلية الهندسة عن عرض موت مزيف، وفي المركز الثاني حصلت كلية التربية على المركز الثاني عن عرض سالب واحد، وتم تقسيم المركز الثالث بين كليتي، دار العلوم عن عرض "البخيل"، والتربية النوعية عن عرض "حينما تموت الثعالب".

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